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Manisaspor'da aslan bıraktı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncuları ve profesyonel yaptığı amatörlerden kurulu kadrosuyla üst üste 5 yenilgi alan Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.

11.10.2019 10:47Manisaspor'da aslan bıraktı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncuları ve profesyonel yaptığı amatörlerden kurulu kadrosuyla üst üste 5 yenilgi alan Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.

Borçları nedeniyle FIFA tarafından sezon başında 6 puanı silinen, grupta eksi 4 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılarda yönetim, Aslan'ın istifasını kabul etti. Tarihi borç yükü, transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla son 2 yılda üst üste küme düşen, bu sezon da amatör lige doğru paraşütsüz yolculuğunu sürdüren Manisa'da yönetim teknik adam arayışlarına başladı. Manisaspor, son olarak deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilmişti.


- Manisa

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor

Kaynak: DHA

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