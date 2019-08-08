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Manisaspor'da Ömer de gitti

SON 2 yılda üst üste küme düşerek 1. Lig'den 3. Lig'e gerileyen Manisaspor'da altyapı patentli kadrodan Furkan Parsak'ın Sakaryaspor'a, İlkay Gül'ün Sivas Belediyespor'a transfer olmasının ardından Ömer Buğdaycı da takımdan ayrıldı.

08.08.2019 12:39 Manisaspor'da Ömer de gitti

SON 2 yılda üst üste küme düşerek 1. Lig'den 3. Lig'e gerileyen Manisaspor'da altyapı patentli kadrodan Furkan Parsak'ın Sakaryaspor'a, İlkay Gül'ün Sivas Belediyespor'a transfer olmasının ardından Ömer Buğdaycı da takımdan ayrıldı. Altyapısından yetiştiği Manisa'da geçen sezon 2. Lig'de 31, 2017-18'de ise 1. Lig'de 14 maçta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Karbel Karaköprü Belediyespor'la anlaştı. Transfer yasaklısı siyah-beyazlılar, ligde yine altyapı oyuncularıyla mücadele edecek. Manisaspor'da teknik direktörlük görevine dönen Erkan Aslan yönetiminde tesislerdeki yeni sezon hazırlıkları sürüyor.



Sakaryaspor, Manisaspor, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

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