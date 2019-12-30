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Manisaspor'da yaprak dökümü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alıp amatör kümeye doğru hızla giden Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor.

30.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:19 Manisaspor'da yaprak dökümü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alıp amatör kümeye doğru hızla giden  'da ayrılıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda kaleci Deniz, İlkay, Ferit ve Burak Can'ın ardından Kemal de takımdan ayrıldı. İlk yarıda 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki sol bek sözleşmesini feshetti. Üst üste aldığı puan silme cezaları ve transfer yasağı nedeniyle son 2 yıldır küme düşüp Bölgesel Amatör Lig'in eşiğine gelen Manisaspor, altyapıdan yetişen gençleri de bir bir kaybediyor. Manisaspor'da ayrılıkların süreceği ileri sürüldü.



Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor

Kaynak: DHA

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