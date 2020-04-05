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Manisaspor eve kapandı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta transfer yasağıyla tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen Ege ekibi oldu.

05.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:54
Manisaspor eve kapandı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta transfer yasağıyla tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor , dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen Ege ekibi oldu. Son 3 yılda üst üste 3'üncü kez küme düşerek salgın yüzünden ara verilen ligden amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen siyah-beyazlı ekibin 37 sözleşmeli profesyonel futbolcusundan 30'u, 28 kişilik mevcut kadrosundan ise 25'i 20 yaşın altında. Manisaspor'un mevcut kadrosundan yalnız takımın en yaşlı futbolcusu olan 22 yaşındaki Barış ile 21 yaşındaki Mert Uygun ve Samed Can sokağa çıkabilecek. Tarzan lakaplı kulüpte 1 Ocak 2000 doğumlu Atakan, 6 Ocak 2000'de doğan Doğukan ve 8 Ocak 2000'de dünyaya gelen Cemal Haktan, kıl payıyla sokağa çıkma yasağı sınırına takıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Ege, Spor
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