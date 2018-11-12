TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki rakibi Gaziantepspor
'la 89'uncu dakikada yediği golle deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisaspor
, kaçan galibiyete yandı.
Teknik direktör Kazım Akgün, çok önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirterek, "3 puana çok yaklaşmıştık. Kazansaydık, derin bir nefes alacaktık. Üzgünüz" diye konuştu.
Manisaspor temsilcisi, bu hafta evinde Ege
derbisinde Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. - Manisa
Türkiye Futbol Federasyonu,Gaziantepspor,Manisaspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:46