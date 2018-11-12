12 Kasım 2018, 12:46
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Manisaspor Kaçan Galibiyete Yandı

Manisaspor Kaçan Galibiyete Yandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki rakibi Gaziantepspor'la 89'uncu dakikada yediği golle deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisaspor, kaçan galibiyete yandı.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki rakibi Gaziantepspor'la 89'uncu dakikada yediği golle deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisaspor, kaçan galibiyete yandı. 

Teknik direktör Kazım Akgün, çok önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirterek, "3 puana çok yaklaşmıştık. Kazansaydık, derin bir nefes alacaktık. Üzgünüz" diye konuştu. 

Manisaspor temsilcisi, bu hafta evinde Ege derbisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. - Manisa Türkiye Futbol Federasyonu,Gaziantepspor,Manisaspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:46



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