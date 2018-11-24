Manisaspor Kastamonu Virajında

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ege derbisinde evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 3-1 yenilerek eksi 4 puanla son sıradan kurtulamayan Manisaspor, yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966'yla mücadele edecek.
Gazi Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ömer Buğdaycı, forma giyemeyecek. Teknik direktör Kazım Akgün, Kastamonuspor'a karşı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi. - Manisa
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24 Kasım 2018 Cumartesi 13:50