Manisaspor-Keçiörengücü: 0-4

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:48



15 Aralık 2018 Cumartesi 15:48

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Ahmet Buğra Taşkınsoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Armağan Çekinmez (xx)MANİSASPOR: Zafer (x) - Berk (xx), İlkay (x) (Dk. 79 Muammer x), Kemal (xx), Anıl (x), Bayram (xx), Fatih (x), Ömer (x) (Dk. 57 Aykut x), Enes (x) (Dk. 82 Samed), Atakan (xx), Furkan (x)KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xxx) - Erdi (xx), Hakan (xxx), Abdulkadir (xx), Gökhan (xxx), Sertaç (xxx) (Dk. 62 Uğurcan xx), Süleyman (xx) (Dk. 46 Seçkin xx), Burak (xxx), Uğur (xx), Devrim (xxx), Taha (xxx) (Dk. 53 Alperen xx)GOLLER: Dk. 8 Sertaç, Dk. 26, Dk. 45 Taha, Dk. 29 Hakan (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: İlkay (Manisaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Samsunspor deplasmanından 4-0 mağlup ayrılan Manisaspor ilk yarının son maçında evinde Keçiörengücü'ne de aynı skorla yenildi: 0-4. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada Sertaç, 26 ve 45'inci dakikalarda Talha ve 29'uncu dakikada Hakan kaydetti. Bu sezon 13'üncü yenilgisini alan Manisaspor eksi 1 puanla devreyi 17'nci sırada tamamlarken, zirve mücadelesi veren Keçörengücü 37 puana yükselerek yarıştan kopmadı.8'inci dakikada Keçiörengücü öne geçti. Ceza sahası dışında topa düzgün vuran Sertaç fileleri sarstı: 0-1.26'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Orta sahadan aldığı pasla ceza alanına sokulan Talha'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.29'uncu dakikada Ankara ekibi farkı 3'e çıkardı. Sertaç'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hakan kafayla bir kez daha tabelayı değiştirdi: 0-3.45'inci dakikada Gökhan'ın pasında topu arka direkte kontrol eden Talha kendisinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı: 0-4.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Keçiörengücü deplasmanda Manisaspor'u 4-0 mağlup etti. - Manisa