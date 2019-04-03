Manisaspor 'Sıfır' Puana Ulaştı

Kaynak: İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda 3. Lige düşmesi kesinleşen Manisaspor, ligin 29'uncu hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'un 23 Ocak'ta ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. Manisaspor aldığı 3 puanla, sezon başında aldığı eksi 15 ceza puanını da sıfırlamış oldu. Manisaspor 29 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 mağlubiyetle ligin 17. sırasında bulunuyor. - MANİSA