Haberler » Spor » Manisaspor-Silivrispor: 1-4 - Spor

Manisaspor-Silivrispor: 1-4

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)MANİSASPOR: Kubilay İsmail (x) - Yusuf (xx) (Dk. 79 Caner x), Muammer Umut (x), Muhammet Furkan (x), Cevdet Enes (xx), Bilal (x) (Dk. 46 Vahap x), Berk (xx), Orkun (x) (Dk.

09.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:37Manisaspor-Silivrispor: 1-4

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)

MANİSASPOR: Kubilay İsmail (x) - Yusuf (xx) (Dk. 79 Caner x), Muammer Umut (x), Muhammet Furkan (x), Cevdet Enes (xx), Bilal (x) (Dk. 46 Vahap x), Berk (xx), Orkun (x) (Dk. 46 Barış x), Anıl (x), Emir Tahir (x), Ömer (xx)

SİLİVRİSPOR: Burak (xx) - Mehmet (xxx), Bülent (xxx), Oğuz (xxx), Evren Eren (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 78 Güney xx), Çağrı (xxx), Sercan (xx), Erçağ (xx) (Dt. 69 Eren xxx), Gökhan (xxx), Emrah (xxxx) (Dk. 90 Cankat)

GOLLER: Dk. 5 (P) ve Dk. 82 Emrah, Dk. 76 Gökhan, Dk. 90 Evren Eren (Silivrispor), Dk. 81 Anıl ( )

SARI KARTLAR: Muammer Umut (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sıradaki Manisaspor, evinde Silivrispor'a da diş geçiremedi: 1-4.

19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 5'inci ve 82'nci dakikalarda Emrah, 76'ncı dakikada Gökhan ile 90'ıncı dakikada Evren Eren attı. Manisaspor'un tek golü 81'inci dakikada Anıl'dan geldi. Sezon başında 6 puanı silinen, grupta 22 haftada 18'inci mağlubiyetini alan Manisaspor, bu skorla amatör kümeye düşmeye bir adım daha yaklaştı.


- Manisa

Mustafa Fehmi Kubilay, Muhammet Furkan, Muammer Umut, Manisaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:39:33