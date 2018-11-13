Manisaspor Skoru Koruyamıyor

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Gaziantepspor
'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisaspor
, bu sezon önde götürdüğü 3 maçı da kazanamayıp önemli avantaj kaybetti. Sıralamada eksi 4 puanla sonuncu basamakta yer alan siyah-beyazlılar ilk olarak 4'üncü haftada 2-0 öne geçtiği Niğde Futbol
'a evinde 3-2 yenildi. Ardından 10. haftada Ankara Demirspor
'a konuk olan Tarzan, 1-0 önde götürdüğü müsabakada 90'ıncı dakikada gol yedi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılıp 1 puana razı oldu. Manisaspor için son Gaziantepspor karşılaşması da trajik geçti. Gaziantep'te devreyi 1-0 önde tamamlayan Ege
temsilcisi 89'uncu dakikada gole engel olamadı. Sahadan eşitlikle ayrılan Manisaspor toplaması muhtemel 9 puanı cebine koyamadı. Bu 3 maçtan yalnızca 2 puan çıkarabilen Manisaspor umut tüketti. - Manisa