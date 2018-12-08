Manisaspor Son 2 Antrenmana Sıcak Su Olmadığı İçin Çıkamamış

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04



08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04

- Manisaspor son 2 antrenmana sıcak su olmadığı için çıkamamışYılport Samsunspor-Manisaspor maçının ardındanSAMSUN - Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, 4-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada tesislerdeki elektriklerin kesildiğini, sıcak su olmadığı için 2 maç antrenmanını yapamadıklarını söyledi. Akgün: "Sıcak su olmadığı için 2 antrenmanı yapamadık"4-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Kazım Akgün, "Çok zor şartlar altında mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde elektriğimiz kesildi. Bu sebepten dolayı sıcak su olmamasından kaynaklı 2 antrenmanımızı yapamadık. Futbolcularımızı pansiyon gibi bir yer bulup orada barındırmaya çalıştık. Zor şartlar altındayız. Süper Lig zamanındaki Manisaspor yok artık. Eski yönetimlerin yaptığı hataları bu dönemde bizler çekiyoruz. Biz de Manisalı olarak bu taşın altına elimizi koyduk. Göreve gelerek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçı tutmaya çalıştık ama beceremedik. Uzatma dakikalarında da 2 gol yedik. Devre arasında transferi açmamız gerekiyor. Burayı benimseyecek oyuncuları almamız gerekiyor. Devre arası transferleri çok zor oluyor. Artezyenle çalışan şebeke suyumuz tesislerde yok. Dinamolar çalışmıyor, dinamolar da çalışmayınca su gelmiyor. Zaten elektriğimiz de yok. Antrenmanı yapıyoruz, antrenmandan sonra futbolcuların terinin kurumaması lazım. Duş yapabileceğimiz bir yer yok. Bazen duş yapmamak daha iyi. Çünkü soğuk suyla duş yapmamak, hasta olmasından daha iyidir. Bu yüzden de 2 antrenman yapmadık. İletişimle alakalı bir sıkıntı da yaşadık. Antrenmanda içecek suda da problem vardı. Antrenmanda içecek suyumuz bile yoktu. Bu oyuncular profesyonel futbolcularımız, duş almadan nereye gidecekler. 10 tane oyuncum farklı farklı yerlerden geliyor. Bu çocuklar tesislerde kalıyorlar. Yerli oyuncularımız üstlerini giyinip evlerine gidiyorlar ama tesislerde kalan oyuncularımızın böyle bir imkanı yok" dedi.Taşkın: "Liderlik psikolojisini kullanmak istiyoruz"4-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maçtan önce çocuklara bizim deplasmanda yenemediğimiz Bayrampaşa'nın geçen hafta bu takıma mağlup olduğunu söyledim. Biz de oyunu ilk dakikadan itibaren domine ettik. 90 dakika boyunca sahada istekli ve arzulu bir Yılport Samsunspor vardı. Bu maç üzerinden çok fazla konuşmaya gerek yok. Karşımızda genç bir takım vardı. Tamamen savunma yapmaya çalışan, gol yememeye çalışan bir takım vardı. Belki 4-0 daha önce gelebilirdi ama kalecileri iyi bir maç çıkarttı. Camiamızı tebrik ediyorum. Geçen hafta Utaş Uşakspor maçına çıkmadan önce oyuncularıma şunu söylemiştim: 'Cumartesi günü Manisaspor maçı oynayacağız. Uşak'tan alacağımız galibiyet belki bizi 1 günlük dahi olsa lider yapacak' demiştim. Ama Sarıyer'in bugün maç oynayacağını bilmiyordum. Öngörülerim doğru çıktı. Su anda lider konumundayız. Yarın da Sakaryaspor'un neticesi benim için önemli değil. O psikolojiyi bir gün bile olsa yaşamak istiyorduk. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim. İyi yoldayız, iyi takımımız var. Sıfır kurulmuş bir takımımız su anda 36 puan topladı. İkinci devre maçları daha zor geçecek. Bizim için bu alışma ve takım olma devresinde toplayabildiğimiz kadar puan toplamak çok önemliydi. Şükürler olsun onu da başardık. İkinci devre daha mutlu olacağız" diye konuştu.