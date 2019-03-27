27 Mart 2019, 11:30
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Manisaspor Tekliflere Açık

Manisaspor Tekliflere Açık

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine haftalar kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen bir dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo camiayı umutsuzluğa iterken, siyah-beyazlı yönetim ise ümitlerini gençlere bağladı.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine haftalar kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen bir dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo camiayı umutsuzluğa iterken, siyah-beyazlı yönetim ise ümitlerini gençlere bağladı. Transfer yasağıyla yalnız altyapı oyuncularıyla maça çıkan, borçları yüzünden tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilince antrenman yapmakta bile güçlük yaşayan siyah-beyazlılarda yönetim, kadrodaki gençlere transfer teklifi gelmesi halinde değerlendirecek. Devre arasında kaleci Zafer Görgen'i Çaykur Rizespor'a veren siyah-beyazlılarda bazı isimlerin üst liglerdeki takımlar tarafından izlendiği öğrenildi. Yönetim, sezon sonunda satacağı oyuncularla kulübü ayakta tutmayı planlıyor. - Manisa Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
Kaynak: DHA



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