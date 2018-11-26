26 Kasım 2018, 13:07
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Manisaspor'un Kalesi Düştü

Manisaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966 deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen Manisaspor, profesyonel liglerin en çok gol yiyen 2 takımından biri oldu.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966 deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen Manisaspor, profesyonel liglerin en çok gol yiyen 2 takımından biri oldu. 

Geride kalan 14 haftada 37 kez rakiplerine kalesini açan siyah-beyazlılar 1'inci Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'la birlikte en kötü savunma performansını gösterdi. Manisaspor sadece 1-0 galip geldiği Eyüpspor maçında kalesini kapatmayı başardı. Eksi 4 puanla ligin dibine demir atan Manisaspor her geçen hafta umut tüketmeyi sürdürdü. Manisaspor bu hafta evinde Bayrampaşa ile karşı karşıya gelecek. - Manisa Kastamonuspor,Türkiye Futbol Federasyonu,Manisaspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:07



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