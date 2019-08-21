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Manisaspor'un kombineleri satışta

TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'un 2019-2020 sezonu kombine biletleri satışa çıktı.

21.08.2019 14:35 Manisaspor'un kombineleri satışta
TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'un 2019-2020 sezonu kombine biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlıların ligde iç sahada oynayacağı 17 müsabakayı kapsayan kombineler 100 TL'den satışa çıkarıldı. Sadece kapalı alt olarak satışa çıkarılan kombinelerin satışına bugün başlandı. Kombine bilet almak isteyen taraftarların kartlarını Tarık Almış Spor Tesisleri'nden temin edebileceği belirtildi. Kombine kartlarla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Manisaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, "Bu sezon maçlarımızı oynayacağımız 19 Mayıs Stadı kapalı alt tribünü için kombine çıkarttık. Kombine bilet fiyatlarını ise 100 TL olarak belirledik. Kombine bilet almak isteyen taraftarlarımız Tarık Almış Spor Tesislerinden temin edebilirler" dedi. - MANİSA

Spor

Kaynak: İHA

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