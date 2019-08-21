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Manisaspor'un kombineleri satışta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Manisaspor'un yeni sezon kombine biletleri satışa çıktı.

21.08.2019 15:29 Manisaspor'un kombineleri satışta
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Manisaspor'un yeni sezon kombine biletleri satışa çıktı. Sadece kapalı alt olarak satışa çıkarılan kombine biletlerin fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Kombine bilet almak isteyen taraftarlar Tarık Almış Spor Tesisleri'nden biletleri temin edebilecek.
Kombine kartlarla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Manisaspor 2'nci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, "Bu sezon maçlarımızı oynayacağımız 19 Mayıs Stadı'nın kapalı alt tribünü için kombine çıkarttık. Taraftarımızın kombine alarak kulübe destek olmalarını bekliyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Tarık Almış, Manisaspor, Spor

Kaynak: DHA

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