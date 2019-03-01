Manisaspor'un Rakibi Gümüşhanespor

TFF 3. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetler'le 2-2 berabere kalan eksi 3 puanlı 17. basamaktaki Manisaspor, yarın Gümüşhanespor deplasmanında puan mücadelesine çıkacak. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Ali Karatutlu görev yapacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Kemal Gümüşhane'de forma giyemeyecek. Manisaspor Teknik Direktör Kazım Akgün, kazanmak adına ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. - Manisa
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Kaynak: DHA