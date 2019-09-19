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Manisasporlu bayram trabzonspor'un kıskacında

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Manisaspor'un genç sağ beki kaptan Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarına girdi.

19.09.2019 14:11Manisasporlu bayram trabzonspor'un kıskacında

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Manisaspor'un genç sağ beki kaptan Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarına girdi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan bordo-mavili ekibin oyuncu izleme komitesinin 2 karşılaşmada 20 yaşındaki Bayram'ı takip ettiği ifade edildi. Trabzonsporlu kurmayların futbolcu hakkında teknik ekibe olumlu rapor verdiği ve Bayram'ın ocak ayına kadar düzenli olarak takip edileceği belirtildi. Devre arasında ise harekata geçecek Trabzonspor'un Bayram'ı takıma kazandıracağı dile getirildi. Manisaspor'un altyapısından yetişen Bayram Büstaç, 2017-2018 sezonunda profesyonelliğe adım attı. Siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan oyuncu profesyonel kariyerinde 5 1. Lig, 30 2. Lig ve 3 de 3. Lig maçına çıkıp 1 gol kaydetti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Manisaspor, Spor

Kaynak: DHA

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