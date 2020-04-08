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Manisasporlu Cevdet'e 'Süper' talipler

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşip Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yolunu tutan Manisaspor'un genç oyuncusu Cevdet Enes için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.

08.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14
Manisasporlu Cevdet'e 'Süper' talipler

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşip Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yolunu tutan Manisaspor 'un genç oyuncusu Cevdet Enes için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.

Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sezon sonunda bu ekiplerden birine imza atacağı kaydedildi. Ege ekibinin diğer genç futbolcusu Bilal Budak'ın da birçok kulübün radarına girdiği vurgulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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