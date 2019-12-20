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Manita ne demek? - Kadın 76. Bölüm

Kadın 76. Bölüm Özeti: Şirin'in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda'yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver'in Arda'yı vermemek için Dursun'u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

20.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:47
Kadın 76. Bölüm Özeti:
Şirin'in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda'yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver'in Arda'yı vermemek için Dursun'u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır. Bahar'a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif'i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin'i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.
Kadın dizisi resmi Dailymoiton kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi
Oyuncular:
Özge Özpirinçci
Bennu Yıldırımlar
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Gökçe Eyüboğlu
Ahmet Rıfat Şungar
Tuğçe Altuğ
Fatma Hümeyra Akbay
Pınar Çağlar Gençtürk
Kübra Süzgün
Ali Semi Sefil
Şerif Erol
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Manita ne demek? - Kadın 76. Bölüm

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Kaynak: DailyMotion.com


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