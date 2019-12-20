Manita ne demek? - Kadın 76. Bölüm

Kadın 76. Bölüm Özeti:

Şirin'in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda'yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver'in Arda'yı vermemek için Dursun'u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır. Bahar'a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif'i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin'i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.

Kadın dizisi resmi Dailymoiton kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi

Oyuncular:

Özge Özpirinçci

Bennu Yıldırımlar

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Gökçe Eyüboğlu

Ahmet Rıfat Şungar

Tuğçe Altuğ

Fatma Hümeyra Akbay

Pınar Çağlar Gençtürk

Kübra Süzgün

Ali Semi Sefil

Şerif Erol

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Kaynak: DailyMotion.com