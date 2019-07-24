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Manken Didem Soydan kendisine çıplak fotoğraf atanları ifşa edeceğini söyledi

Sosyal medyanın cesur güzeli Didem Soydan, kendisine çıplak fotoğraflarını atanları ifşa edeceğini söyledi.

24.07.2019 10:59
Manken Didem Soydan kendisine çıplak fotoğraf atanları ifşa edeceğini söyledi

Son günlerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başlayan manken Didem Soydan sosyal medya hesabından çıplak foto atanları bir bir ifşa edeceğini söyledi.

"SERGİ YAPACAĞIM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken model sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafların atılıp atılmadığı şeklindeki soruya yanıt verdi. Soydan, "Bana DM'den gelen mesajları, muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Bunlar bu kadar rahat gönderiyorlarsa, okeyler demek ki ifşa olmaya. Değillerse bile ben ifşa olmalarına okey oldum. Kötü kötü bir de iyi olduklarını düşündükleri şey o kadar kötü ki" diyerek fotoğraf atanlara göz dağı verdi.

İKİLİYİ TANIŞTIRAN İREM DERİCİ

Ünlü model Didem Soydan, usta sanatçı Selam Şahin'in oğluyla aşk yaşamaya başlamış, ikiliyi tanıştıran ise bir dönem Lider Şahin'le aşk yaşayan İrem Derici'nin olması kafaları karıştırmıştı.

Manken Didem Soydan kendisine çıplak fotoğraf atanları ifşa edeceğini söyledi

Didem Soydan, Selami Şahin, Lider Şahin, Manken, Magazin

YORUMLAR (5)
KEMALETTİN HACIHÜSREVLİOĞLU: bu kadın estetik manyagı özgüvensiz ve sorunları var
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MRTKRC: heryeriniz yapılmış!!!!!
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HAYRET BİRŞEY: Bu kim?
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NE YAZAYIM MESELA?: Yapacağı sergiye estetiksiz halinin fotoğraflarını da eklerse ayakta alkışlarım.
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SENDE AT İSTERSENN: kendi fotolarını değil mal ofskiiii ona çıplak foto atanları sergi yapacak karıııı
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