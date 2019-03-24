Manken Ece Sükan, Sevgilisi Uğur Güven'le Samimi Bir Şekilde Görüntülendi

İki ay önce yeni bir aşka yelken açan Ece Sükan ve iş adamı Uğur Güven aşka geldi. Güven, gece boyunca güzel stil danışmanının yüzünü severek aşkına romantik anlar yaşattı.
SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Üç yıl evli kaldığı tasarımcı Ümit Benan'dan 2017'de boşanan manken-oyuncu Ece Sükan, Hadise'nin eski sevgilisi Uğur Güven ile önceki gece Bebek Susam'da görüntülendi.
ELİYLE YÜZÜNÜ SEVDİ
Başbaşa yemek yiyen çiftten Uğur Güven, Ece Sükan'ı eliyle yüzünü sevdi. Çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında çift panik oldu. İkili Uğur Güven'in aracına binerek hızlıca uzaklaştı.
Manken, Ece Sükan, Uğur Güven, Magazin