20.06.2019 09:43
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Manken Emine Ün ve kızının benzerliği herkesi şaşırttı

Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan eski manken Emine Ün ile kızının benzerliği görenleri şaşırttı. Anne ve kızın fotoğraflarını görenler ise "ikizi mi, kızı mı?" sorusunu sordu.

Eski manken Emine Ün'ün 2009 yılında boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru büyüdü. Sosyal medyadan sık sık kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşan Emine Ün'ün takipçileri ikilinin benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Kızı Duru ile yurt dışı tatiline çıkan Emine Ün, sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Anne kızın açık tenli olması ve göz renginin aynı olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcılara fotoğrafa 'Kızını değil ikiziniz gibi' yorumunda bulundu

Öte yandan 14 yaşındaki Duru'nun yaşında çok daha büyük görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Emine Ün ve kızı Duru'nun fotoğrafları...

Manken Emine Ün ve kızının benzerliği herkesi şaşırttı
Anne, Manken, Emine Ün, Magazin

YORUMLAR (7)
YORUMCU:kadın kendinden bi tane daha yapmış resmen. .
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MARDİNLİ:Masallah. . Allah bagıslaısn. . Allahım sen evlatlarımızı bize bagısla. .
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KAYI BOYU:SU TESTİSİ MİSAALİ OLACAK BELKİDE OLDU DURU DURU DURUUUUUUUUUUUUUU
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DİYARBAKIRLI:Allah biliyor ibrahim erkalın ahı senden alınacak inşallah öocugundan çıkmaz Allah cocuğunu bağışlasın, insanlar unutmuş olabilirler bu hatun rahmetli İbrahim Erkalı basamak olarak kulandı ünlü olunca yol verdi zavalı ibrahim Erkal birkaç yıl kayıp oldu kendini içkiye verdi sonra toparlayınca tv de bir sipiker sordu dediki ben gerçekten çok sevdim saf anadolu çocuguyum çok acı çektim megerse bizi kulanmış dedi
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GERÇEKLER:BÖYLE ANADAN BÖYLE KIZ AYNI YOLUN YOLCUSU
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