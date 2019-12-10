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Manken Gizem Özdilli ameliyat oldu

Gizem Özdilli, göbek bölgesinde oluşan yağ bezesinin enfekte olması sebebiyle Çevre Hastanesinde acil olarak ameliyata alındı

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37Manken Gizem Özdilli ameliyat oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Saat 14: 00 itibarıyla acil ameliyata alınan Özdilli'nin, daha önce göbek fıtığı teshisi konulan rahatsızlığının enfekte lipom yağ bezesi olduğu saptandı.

Şiddetli ağrı ve yüksek ateşle hastaneye kaldırılan Gizem Özdilli, genel cerrah Ömer Aycan'ın gerçekleştirdiği operasyonun ardından müşahede altına alındı.

'Şu an durumu iyi'

Başarılı geçen operasyon sonrası bir açıklama yapan hastanenin sahibi Gülten Aşıcıoğlu, hastamız yıllar önce olduğu bir laparoskopik ameliyatta olusan yağ bezesının enfektesi nedeniyle hastanemizde acil ameliyata alındı.

Şu an durumu iyi. Kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Umarım kısa süre içerisinde sağlığına tekrar kavuşur" dedi.


Gizem Özdilli, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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