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Mankenler, Kapadokya'yı keşfetti

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, yerli ve yabancı manken ile fotomodeller için stüdyo haline geldi.

02.08.2019 13:08 Mankenler, Kapadokya'yı keşfetti
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, yerli ve yabancı manken ile fotomodeller için stüdyo haline geldi.
Dünyanın saygın dergileri başta olmak üzere çeşitli reklam stüdyoları ile çalışan fotomodel ve mankenler, Kapadokya bölgesini tercih ediyor. Almanya, Fransa, Japonya, Kazakistan ve Rusya'dan birçok fotomodel ve manken, Göreme, Uçhisar, Çavuşin ve Zelve-Paşabağları gibi merkezleri stüdyo olarak kullanmaya başladı. Mankenler, doğa harikası görüntüler eşliğinde objektiflere poz vererek, bölgenin de etkin şekilde tanıtımına katkı sağlıyor.



Kapadokya, Manken, Güncel

Kaynak: DHA

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