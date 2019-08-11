Haberler» Güncel» Haber

Mannheim'da bayram coşkusu

Kurban Bayramı, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde coşku ile kutlandı.

11.08.2019 11:43 Mannheim'da bayram coşkusu
Kurban Bayramı, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde coşku ile kutlandı.

Almanya'nın en büyük ilk minareli cami olarak tanınan Mannheim Türk-İslam Birliği Yavuz Sultan Selim Camii'ne gelen müslümanlar, bayram namazı için camiyi hınca hınç doldurdu. Pazar tatil günü olması nedeniyle camilere akın eden vatandaşlarımız, gurbette bir bayrama daha ulaşmanın hüznünü de yaşadı. Mannheim din görevlisi Muhammed Güntay tarafından verilen vaaz ve nasihatleri pür dikkat dinleyen Müslümanlar, daha sonra hep birlikte bayram namazını eda ettiler. Hutbenin ardından eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan müslümanlar ve tüm İslam alemi için dualar edildi. Daha sonra din görevlisi Muhammed Güntay ve cami dernek yöneticileri camiyi dolduran müminler ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmada küçüklere harçlık verildi. DİTİB Yavuz Sultan Selim Camii tarafından çıkışta vatandaşlarımıza tatlı ikram edildi. - MANNHEİM

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   ADANA TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
13:22   ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
13:20   Kestane dalını sepete dönüştüren usta eller zamana direniyor
13:20   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
13:18   -İsrail Polisinden Mescidi Aksa'ya Saldırı : 37 Yaralı
13:17   İZMİR 'TÜRK MİMARİSİNİN VİTRİNİ' OLARAK NİTELENDİRİLEN ÇAKIRAĞA KONAĞI 2,5 YILDIR KAPALI
13:16   Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı (2)