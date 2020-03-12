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Manolo Gabbiadini'nin Sampdoria'daki En İyi Anları

İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda!

12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria 'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda! Manolo Gabbiadini'nin Sampdoria'daki En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Manolo Gabbiadini, Sampdoria, İtalya, Spor

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