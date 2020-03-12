Manolo Gabbiadini'nin Sampdoria'daki En İyi Anları
İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda!
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria 'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda!
Kaynak: Dugout
Etiketler : Manolo Gabbiadini, Sampdoria, İtalya, Spor
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