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Manowar İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Manowar, "The Final Battle" turnesi kapsamında dün İstanbul'da konser verdi.

21.07.2019 11:51 Manowar İstanbul
DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Manowar, "The Final Battle" turnesi kapsamında dün İstanbul'da konser verdi.

1980'de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla heavy metalin efsane grupları arasına giren Manowar, "The Final Battle" turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde Manowar, hit parçalarından oluşan bir setlist ile sahne aldı.

Grup, konser sonrasında Instagram hesaplarından Türkiye'deki hayranlarına özel olarak teşekkür etti.



Kaynak: DHA
İstanbul, Kültür Sanat

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