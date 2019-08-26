Manş denizi'nde iki gün arayla büyük başarı

şu değerlendirmelerde bulundu: "Solo geçiş sonrası vücudumun her tarafı ağrıyordu. Ancak yine de takım arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için acıya katlanıp yüzdüm. Solo yüzüşümde beni deteskleyen takım arkadaşlarımla yüzmek benim için çok güzül bir duyguydu."

KAYADELEN: TAKIM RUHU VE DAYANIŞMASI

Takımın başarılı yüzücülerinden Deniz Kayadelen ise kariyerinde çok sayıda ulusal ve Uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Manş Denizi'ni yüzerek geçmenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirten Kayadelen, takım halinde çok önemli bir başarıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kayadelen, "Manş'da karanlıkta yüzmeye başladık. Manş'ın derin suları içimi ürpertse de o anda korkularımla mental anlamda mücadele edip, devam ettim. Takım ruhu ve dayanışması bambaşka bir deneyim. Birbirimize hem destek olduk hem atılan her kulaç ile kenetlendik. Bu yolculuk bize bir çok hayat dersi verdi. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma ve Manş'daki antrenörümüz Kamil Resa Alsarana'ya çok tesekkür ederim" dedi. 29 TEMMUZ'DA KUZEY KANALI'NI YÜZEREK GEÇTİLER

Öte yandan aynı isimlerden oluşan takım, 29 Temmuz'da da dünyanın en önemli ve zor parkurlarından biri olarak kabul edilen İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmişti.



- İstanbul