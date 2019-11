Manş Denizi'ni geçen Emre Seven: Mersin-Kıbrıs arasını solo olarak yüzen ilk kişi olmak...

"Manş Denizi'ni geçtiğim anki gurur ve neşe tarif edilemez"

Kaan ÜLKER - Özgür KABAN - Ahmet Turhan ALTAY/ İSTANBUL, - Milli yüzücü Emre Seven, "Dünya Açık Su Yüzücüleri Derneği'nin dünya üzerinde belirlediği 7 noktasını tamamlamak ve yurt içinde de Mersin- Kıbrıs arası yüzerek dünya standartları ve kurallarında solo olarak bunu gerçekleştiren ilk kişi olmak istiyorum. Hayallerimi süsleyen iki hedef de bu" dedi.

2011 yılında Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Avrupa kıtasından Afrika kıtasına yüzen ilk Türk olma unvanını elde eden, 15 kez İstanbul Boğazı'nı geçen ve 2017 yılında dünyanın sayılı popüler açık su yüzme yarışlarından olan İngiltere'nin Dover kasabası sahilinden Fransa'nın Wissant kasabası sahilleri arasındaki Manş Denizi'ni 13 saat 34 dakika'da solo şekilde yüzerek tamamlayan milli yüzücü Emre Seven, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Uzun mesafe yüzmesine 30'lu yaşlarda ilgi duymaya başladığını ve hayallerinde iki hedef olduğunu ifade eden Emre Seven, "Yüzmeye İstanbullu her çocuk gibi boğazda başladık. Performans sporu anlamında 30'lu yaşlarda uzun mesafe yüzmesine merak saldım. Çeşitli denemelerimiz oldu. 2011 yılında Cebelitarık Boğazı'nı denedim. İspanya'dan Fas'a daha doğrusu Avrupa'dan Afrika kıtasına geçen ilk Türk oldum. 2017 Eylül ayında da Manş Denizi'ni yani İngiltere'den Fransa'ya 13 saat 34 dakikada yüzerek geçtim. Bu süreç beni yeni hedeflere doğru itti. Yurt içi ve yurt dışı hedeflerimiz oldu. Yurt içinde Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in desteğiyle 12 saatte Kabatepe'den Gökçeada'ya yüzdüm. Yurtdışında her master sporcusunun hayalini süsleyen Seven Ocean projesi bizim için de geçerli. Seven Ocean; Dünya Açık Su Yüzücüleri Derneği'nin dünya üzerinde belirlediği 7 nokta. Ben ilk ikisini Cebelitarık ve Manş ile gerçekleştirdim. North Channel, Amerika'da Catalina Kanalı, Japonya'da Tusugaru, Hawai'de Molokai ve Yeni Zelanda'da da Cook Stait var. Bunlar çok tehlikeli denemeler, akıl karı iş değil. Çünkü köpek balıkları ile çok yakın temaslarınız olabiliyor. Yurt içinde ise 2006 yılında hedef olarak kendime koyduğum Mersin-Kıbrıs projesi var. Bunu denemeyi çok istiyorum. Çünkü burası Manş kriterleriyle spekülasyonuz bugüne kadar geçilmedi. Çeşitli denemeler oldu. Dünya standartları ve kurallarında solo olarak bunu gerçekleştiren ilk kişi olmak istiyorum. Hayallerimi süsleyen iki hedef de bu" diye konuştu.

"MANŞ DENİZİ'Nİ GEÇTİĞİM ANKİ GURUR, NEŞE TARİF EDİLEMEZ"

Manş Denizi'ni geçtiği anların tarif edilemez olduğunu söyleyen Seven, "Manş Denizi'nin hazırlığı çok zorlu geçti, çok zorlu antrenmanlar yapıyorsunuz. Yorgunluk suyun ısısı yanında ikinci planda kalıyor. Manş, Labrador akıntısı vardır, o alttan sıcak suyu İzlanda'da götürürken kuzeyden gelen soğuk su suyun yüzeyinden aşağı doğru iner. Dolayısıyla biz soğuk suyla tamamen muhatap oluyoruz. 16-17 ve 18 derecelik korkunç sularda 10-12 saat çok zor. Anlatılmaz, yaşanır. Soğukla baş ediyorsunuz, beslenmenizi dengeli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Belli yerden sonra vücudunuzda enerji açığı ortaya çıkıyor, bunu tolere edecek çeşitli besinler alıyorsunuz. Sonuçta Fransa kıyılarına yaklaşıp o taşları gördüğünüz anki o gurur ve neşe tarif edilemez. Yaşamanız gerekiyor. Dünyalar sizin oluyor" şeklinde konuştu.

"BENİM EN BÜYÜK SPONSORUM EŞİM"

Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu belirten milli yüzücü, "Yüzme, dünyanın en müthiş sporlarından biri, insan sağlığına yarar açısından en iyi spor. Bunu zorlaştıran bizim hedeflerimiz. Ailem her zaman yanımda. Hem maddi hem de manevi şekilde. Maddi şu şekilde; eşimin mutfak masraflarından kenara ayırdığım tutarları üst üstte koyunca saydığım hedeflere gidebiliyoruz. Bu işler sponsorluk olmadan yürümüyor. Benim de en büyük sponsorum eşim" dedi.

"PERFORMANS SPORLARININ İLMİ OLARAK SAĞLIKLI OLDUĞU SÖYLENEMEZ"

Performans sporlarının sağlık açısından yararını da değerlendiren Emre Seven, " Spor sağlık açısında yararlı bir kavram ama performans sporları açısından ilmi olarak değerlendirildiğinde çok sağlıklı olduğu söylenemez. Kalp atımının fazla olması, kalbin kan pompalamasını normal bir bireyden çok daha fazla yapması, vücudun limitlerini zorlaması performans sporları açısından çok çok sağlıklı olduğu söylenemez. 13 saat buz gibi bir suda yüzüyorsunuz ve bunun vücutta bir dezenformasyonu oluyor. Bunu minimize etmek için antrenman ve besin programını ayarlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMADIĞIMIZ İÇİN YÜZMEDE DÜNYA ÇAPINDA SPORCU ÇIKARAMIYORUZ"

Türkiye'nin yüzmede dünya çapında sporcu çıkaramamasının nedenlerini dile getiren Seven, "Yüzmede ülke olarak başarılı değiliz çünkü çalışmıyoruz. Bizim sporcularımızın çok çok azı müstesna, ne havuza ne de denize girip çalışıyor. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede dünya çapında bir sporcu çıkmamasının sebebi bu. Hemen yanı başımızda Yunanistan var. Her sene olimpiyatlara bir kadın bir erkek açık su yüzmede veriyorlar. Son olarak Giannis Spyros, 38 yaşında 2016 Rio Olimpiyatları'nda salise farkıyla 2'nci oldu" açıklamasında bulundu.

"FARKLI ÜLKELERİN KIYILARINDA YÜZEBİLMEK İÇİN İZİNE İHTİYACIMIZ GEREKİYOR"

DHA'ya verdiği röportajda hedeflerini gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Emre Seven, "Benim kendi hedeflerimin yanında, 80 kişilik dev bir sporcu kadrom var. Avrupa Yüzme İhtisas Kulübü'nde yüzme eğitmenliği yapıyorum. Yüzme, kişinin biyolojik yapısına en uygun iki üç spordan biri. Spor bizim hayatımızın olmazsa olmazı. Sporu hayatımızın bir parçası haline getirirsek hayatımız daha kaliteli olur ve sinirden, stresten uzak bir hayat süreriz. Bizim sporumuzun en büyük problemi; hedeflerimizi gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacınız oluyor. Bunun yanında farklı ülkelerin kıyılarda yüzecekseniz izin hususunda bürokratik olarak engellere takılıyorsunuz. Geçişi yaptığınıza dair belgeleri alabilmeniz için çok yüksek meblağlarda ücretler ödüyorsunuz. Bu bir şekilde halloluyor. Örneğin Mersin'den Kıbrıs'a yüzmede iki kardeş ülke olmasına rağmen bürokrasi de işler bu kadar kolay yürümüyor. İzin alamıyorsunuz. Yetkililerden maddi olmasa bile bürokratik işlerin daha hızlı yapılabilmesi için yardım gerekiyor" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR TEMPODA GEÇİYOR"

Çalışmalarının oldukça zorlu ve yoğun tempoda geçtiğini aktaran Seven, "Çalışmalarımız yoğun bir tempoda geçmek zorunda. Hedef ne kadar büyükse çalışmalar da o kadar yoğun oluyor. Günde çift antrenman bazen tek antrenmanla havuz ve yüzülebilir ısıda olursa denizde yapıyoruz. Ben antrenmanlarımı Bostancı'da yapıyorum, onun yanında Kartal, Büyükada'ya gidip yüzüp geliyorum. Dikkatli, kontrollü geçiyorum. Toplamda 10 kilometrelik bir antrenmanla günü kapatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BENİM HAYALİM KİMSENİN YAPMADIĞINI YAPMAK"

Hayalini kimsenin yapamadığını yapmak olarak tanımlayan Emre Seven, "Benim hayalimi süsleyen şey kimsenin yapmadığını yapmak. Açık su yüzme sporu ülkemizde Avrupa'yı ve dünyayı biraz geriden takip ettiği için geçilecek her yeri akranlarımız geçmiş oluyor. Ancak Babül Mendep Boğazı bugüne kadar herhangi bir kişi tarafından yüzülmedi. Ben bunu merkezi Kaliforniya'da olan WOLSA'ya yazdım. Kendileri bunu orijinal resmi sitelerinde 'Cibuti'den Yemen'e geçen ilk Türk insan Emre Seven' olarak haber yaptılar ancak Cibuti ve Yemen arası şu an çok sıkıntılı. Bunun iznini 2011 yılından beri almaya çalışıyorum. Ülkemde başvurmadığım, gitmediğim makam kalmadı. Bürokrasi bir yerde tıkanıyor, birine ihtiyacınız oluyor. Ben o birini arıyorum" dedi.

ANTRENMANLARINI DENİZDE DE GERÇEKLEŞTİRİYOR

2011 yılında Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Avrupa kıtasından Afrika kıtasına yüzen ilk Türk olma unvanını elde eden, 15 kez İstanbul Boğazı'nı geçen ve 2017 yılında dünyanın sayılı popüler açık su yüzme yarışlarından olan İngiltere'nin Dover kasabası sahilinden Fransa'nın Wissant kasabası sahilleri arasındaki Manş Denizi'ni 13 saat 34 dakikada solo şekilde yüzerek tamamlayan milli yüzücü Emre Seven, antrenmanlarının bir bölümünü havuzda gerçekleştirirken bir bölümünü ise denizde yapıyor.

BOSTANCI'DAN KINALI ADA'YA YÜZDÜ

Milli yüzücü, denizde yaptığı antrenmanını Bostancı'dan Kınalı Ada'ya yüzerek gerçekleştirdi. Emre Seven, Bostancı ile Kınalı Ada arasını 1,5 saatte yüzdü ve antrenmanını tamamladı. Milli yüzücü, antrenmanı sırasında tekne ile takip edildi. Emre Seven, yüzme antrenmanının ardından da DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Antrenmanlarının bir bölümünü havuzda bir bölümünü denizde gerçekleştirdiğini ifade eden Emre Seven, "Antrenmanlarımızın bir kısmı havuzda gerçekleşirken diğer bir kısmı da denizde gerçekleşiyor. Çünkü doğal ortamda yüzmeniz gerekiyor. Ben bir deniz yüzücüsüyüm. Bugün Seyfettin Bey de misafirim olarak geldi, sağ olsun şeref verdi. Bugün Bostancı'dan Kınalı Ada'ya yüzdük. Güzel, hoş bir 1,5 saat geçti. Bu sene bir Kıbrıs - Anamur projemiz var. Kendisi bu konu ile ilgili baya bir ilgilendi, hoşuna gitti, beni destekleyebileceğini söyledi. İnşallah bu projemiz önümüzdeki günlerde çok daha iyi şeyler verecek. Tarih 23 Kasım. Biraz önce ölçtüğümüzde su sıcaklığı 15,5 - 16 derece civarındaydı. Bu baya ciddi bir soğuk. Çok fazla yıpranmadım açıkçası" dedi.

"TÜRKİYE'DEN KIBRIS'A YÜZEN İLK KİŞİ OLMAK İSTİYORUM"

Kıbrıs - Anamur hedefini 2006 yılında koyduğu söyleyen Seven, "Daha milli bir hedefe yönelmeyi düşünüyorum. Kıbrıs- Anamur neden olmasın dedim. 2006 yılında koyduğum bir hedefti. Bizimle kültürel ve tarihsel bağı olan, bizim insanımız olan, yanı başımızdaki bir yer. Bizim yavru vatanımız. Hedef olarak orayı tercih ettim. Bunun daha iyi sonuç vereceğine inanıyorum. Çok iyi yüzücü olmanız çok önemli değil, bir de bunun izin boyutu var. Şu aralar Akdeniz biraz sıcak. Bunun izin prosedürünü aşabilirsem, ki aşabileceğime inanıyorum. Devlet büyüklerinden anlayış ve yardım bekliyorum. Manş kriterlerinde Türkiye'den Kıbrıs'a yüzen ilk kişi olmak istiyorum. 70 km'lik bir mesafeden bahsediyoruz, bu minimum 26-27 saat benim için. Bunun için çok sıkı çalışmam gerekiyor. Günlük 10 bin - 12 bin metrelik bir havuz antrenmanı anlamına geliyor. Bu işin zorluk derecesini gayet iyi biliyorum. Bu işi yapacağına inanıyorum. Bunun için çalışmalarım devam ediyor" diye konuştu.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN MARKALARIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM"

Dünyada yüzmediği bir yerin kalmadığını belirten Emre Seven, "Dünya üzerinde yüzmediğim yer kalmadı. Yunan adalarına yüzdük, İspanya'dan Fas'a, İngiltere'den Fransa'ya yüzerek geçtim, bunların haricinde pek çok organizasyona katıldım. Bu seneki hedefim daha milli. Suların daha sıcak olması sebebiyle yavru vatan Kıbrıs'a geçmek istiyorum. Kıbrıs'ın dünya statüsünde tanınırlığı açısından da önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Bunlar sadece sporcunun performansıyla kısıtlı kalmıyor. Bunlar için ekonomik anlamda çeşitli destekler gerekiyor. Bir futbola nazaran çok çok ufak destekler bunlar. Bu hususta çeşitli markaları arkasına alan arkadaşlarım, meslektaşlarım çok güzel işler yapmaktalar. Bundan önceki Manş Denizi geçişimde Doğan Şahin'in destekleri ile bunu gerçekleştirdim. Hayallerimi onun sayesinde yaptım. Şimdiki Kıbrıs - Anamur hedefini, ilk olacak bir hedefi bir firmamızın destekleriyle niçin gerçekleştirmiş olmayayım. Onlar için de değişik bir açılım ve reklam olacaktır, ben buna inanıyorum. Onların, markaların desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Seven'in antrenmanını milli yüzücüyü takip eden teknede izleyen Business Life Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Seyfettin Bayram ise şunları ifade etti:

"Bugün hocamla şunu fark ettim, tarih 23 Kasım. Biz ceketle, montla teknede otururken hocam soğuk denizde yüzmeyi başardı. Bugün birkaç noktada şunu fark ettim, hocama dedim ki; 'hiç oltalara takıldınız mı, balıkçı ağlarına falan' vücudunda ufak bir iz gösterdi, olta izi. Onu görünce yaşadıklarına ihtimal verdim. Mücadeleci bir ruhla karşı karşıyayım, başarabileceğine inanıyorum. Kıbrıs yani yavru vatanımız için de iyi bir mesaj olacağına inanıyorum. Biz de elimizden gelen yardımı ona yapmaya çalışacağız. Keyifli bir gündü, hocamın yanında olmak çok keyifliydi."

