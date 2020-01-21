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Manş Denizi'ni geçmeye hazırlanan yaklaşık 40 mülteci yakalandı

Fransa'nın batısındaki Touquet-Paris-Plage semtinde yakalanan 40 civarında mülteci bir salona yerleştirildi.

21.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:28Manş Denizi'ni geçmeye hazırlanan yaklaşık 40 mülteci yakalandı
'nın batısındaki Touquet-Paris-Plage semtinde yakalanan 40 civarında mülteci bir salona yerleştirildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Touquet-Paris-Plage'da İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçmeye hazırlandıkları belirtilen yaklaşık 40 mülteci yakalandı.
10'u çocuk olan mülteciler, belediyenin bir salonuna yerleştirildi.
Geçen yıl 2 bin 758 mülteci İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
Pas-de-Calais bölgesindeki plajlarında 4 mülteci ölü bulunmuştu.

Manş Denizi, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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