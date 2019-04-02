Mansur İriş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı Mansur İriş oldu. Saadet Partisi adayı Mansur İriş, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı Mansur İriş ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı Mansur İriş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Mansur İriş, Edirne yarışında % 2,76 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mansur İriş toplamda 2.605 adet oy sayısına ulaştı.

Mansur İriş Kimdir?

1982 yılında Edirne'de doğan Mansur İriş, tarım ve hayvancılık yapıyor. Partisinin çeşitli kademelerinde yer alan İriş, evli

Saadet Partisi Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.