Mansur Yavaş 600 Bin Dolarlık Senet Olayındaki İlginç Detayı Anlattı

Millet İttifakı Ankara Adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Teke Tek Seçim Özel programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"30 YILLIK AVUKAT SAHTE SENET VERMEZ"

Hakkındaki sahte senet iddialarına açıklık getiren Yavaş şunları söyledi: "Eğer aklını peynir ekmekle yemediyse 30 yıllık bir avukat sahte senet vermez. Maalesef savunma hakkımızı bulamıyoruz. Bizimle ilgili bir iddia olduğunda Yeni Zelanda'daki katliam bile unutuluyor. Ancak biz kendimizi savunmaya çalıştığımızda herkes ölü taklidi yapıyor.

"5-6 KİŞİ GELDİ 600 BİN DOLARA ANLAŞTIK"

Bir sendika başkanı beni aradı size büyük bir dava gelecek dedi. 5-6 kişi geldiler. Dosyalar bıraktılar. Ben uzmanları çağırtıp okuttum dosyaları. Biz davayı aldık. Ancak adamlar bize bizim paramız falan yok biz şu an para ödeyemeyiz dediler. Davanın değeri aşağı yukarı 10 milyon dolar. Bu dava ticari dava. İşimizi resmi yapalım dediler. Biz ancak senet verebiliriz dediler. Biz vergileriyle beraber 300 bin dolar düşeceğini hesap ederek 600 bin dolara anlaştık.

"BANA ÖDEME FALAN YAPMADI"

Biz Necmettin Keskin'in davasını almadık. Biz bir şirketin davasını aldık. Ancak gelen şahıslar arasında Necmettin Keskin de vardı. Bir kaç yıl sonra geldi bana bunlar sana para falan ödemez, benim döviz bürom var. Ben sana kendi senedimi vereyim sen bana sendeki senedi ver dedi, beni ikna etti. Ben onun senedini de aldım. Ancak diğer senedi vermedim çünkü biliyorum ki ben ona bendeki senedi verseydim gidip 600 bin doları firmadan tahsil edecekti. Zaten bana ödeme falan da yapmadı. Parayı getireceğim dedi ama gelmedi. Ben onun imzaladığı senedi işleme koydum ve icraya verdim. Ancak senetteki imza onun çıkmadı. Biz para cezasına çarptırıldık. Ben uyku falan uyuyamaz hale geldim. Burada mağdur olan benim.

TARİHİ FARK YİYECEKLER

Bu şehir bu iğrenç oyunu bozacak.Böyle devam eden dosyanın bir amacı olabilir o da adli yargılamayı etkilemek. 10 yıl belediye başkanlığım var. Bu olay ters tepecek. Tarihi fark yiyecekler, pişman olacaklar." dedi.