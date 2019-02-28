Mansur Yavaş Ankara Toptancı Hali Esnafını Ziyaret Etti

CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
, "Sürdürülebilir olmayan tanzim satışlarının ileride tekrar etmemesi için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz." dedi.
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Toptancı Hali'nde çalışan işçileri ziyaret etti, çalışanlardan fiyatlar hakkında bilgi aldı. Mansur Yavaş'a, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
da eşlik etti.
Mansur Yavaş ve Fethi Yaşar, daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nde (ASEMKOM) esnafla kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltının ardından konuşan Yavaş, esnafla sorunları dinlemek için geldiklerini belirterek tarımsal sulama hakkındaki projelerine değindi.
Ankaralıların sebze ve meyveyi ucuza alabilmesi için tarımı destekleyeceğini ifade eden Yavaş, şunları söyledi:
"Sürdürülebilir olmayan tanzim satışlarının ileride tekrar etmemesi için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz. Özellikle gittiğim yerlerde mutlaka söylüyorum, Kızılırmak
suyu yakında boşa çıkacak. Bununla Gölbaşı, Bala
arasında bin kilometre karelik, aşağı yukarı içerisinde 150-200 bin dekarlık sulu tarım yapılabilecek yeri tarıma açacağız. Böyle olunca nakliye işi de azalacak. Dolayısıyla Ankara'daki üretici para kazanacak hem de hale daha ucuz gelecek. Ankaralı, taze meyve sebzeyi daha ucuz yiyecek."
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Kaynak: AA