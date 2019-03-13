Mansur Yavaş: Artık Hukuki Tartışmaları Bırakalım (Tekrar)

Kaynak: DHA

'MİLLET İttifak'ının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e cevap verdi. Çelik'in, sahte senet ile icra takibi konusunda verilen cezanın Yargıtay'da onandığına ilişkin sözleriyle ilgili Yavaş, "Evet ama 6'ncı Ticaret Mahkemesi, bunun infazını durdurdu. O senedi sahte verdiği için sanık ceza aldı 4 yıl. Artık hukuki tartışmaları bırakalım" dedi.Mansur Yavaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde muhtar adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Yavaş'a, İYİ Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti.'KÖYLERDEKİ HAYATA DESTEK VERECEĞİZ'Yavaş, köylülerin çocuklarını evlendirmek için ev yapamadıklarını belirterek köylülerin bu sorunlarını TİP projelerle çözeceğini kaydetti. Yavaş, "Merkezdeki yerleşim yerlerinin yerini koruyarak çabucak imarlarını bitirip, köylere ev yapmak isteyenlere TİP proje, yani statik proje, demir projesi, elektrik projesi yapılmış olarak masraf yapmayacağı şekilde veriyoruz. Köylerdeki hayata bu şekilde destek vereceğiz" dedi.'BABALARININ MALLARINI DAĞITIYORLAR'Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki'nin, "Seçilmezsek yardımları kesilir" dediğini söyleyerek, "Sanki babalarının malını dağıtıyorlar ya, öyle söylüyorlar. Babalarının malını falan dağıtmıyorlar. Hem devlet olmanın gereği hem inancımızın gereği ihtiyacı olan herkese yardım yapmak durumundayız" dedi.'NAMUSUNUZLA KAYBETMEYİ BİLİN'Yavaş, 20 bin PKK'lıyı işe alacakları yönündeki iddialara şu sözlerle cevap verdi:"Bir yandan Süleyman Soylu çıkıyor 'Kökünü kazıdık, 700 tane kaldı dağlarda' diyor. Bir yandan da sen 20 bin PKK'lı icat ediyorsun. Bunu kalkıyorsun Coşkun başkanım gibi Mansur Yavaş gibi geçmişi belli olan insanlara yapıyorsun. Hiç olmazsa yakışan iftira at. Nedir bu Allah aşkına bir seçim için bu iftiralar, bu karalamalar, elinize ne geçecek? Ne yaparsanız yapın Ankaralı kararını vermiş. Önüne geçemeyeceksiniz. Hiç olmazsa namusunuzla kaybetmesini bilin" dedi.ÖMER ÇELİK'E CEVAPBasın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, soru üzerine Ömer Çelik'in basın toplantısında söylediği, "Mansur Yavaş'ın vekili olmadığı halde yasal alacak verecek ilişkisi olmayan kişiden aldığı senedin sahte çıktığını Yargıtay kesinleştirdi. Kendisi yalanlayamadı" sözlerine cevap verdi. Yavaş, "Evet ama 6'ncı Ticaret Mahkemesi, bunun infazını durdurdu. O senedi sahte verdiği için sanık ceza aldı 4 yıl. Artık hukuki tartışmaları bırakalım, çok istiyorlarsa dosyaları incelesinler. Adalet Bakanı gitsin baksın. Ömer Bey'in 'temiz siyaset' açıklamasından sonra ben Özhaseki'nin mal beyanını bekliyorum" dedi.Ömer Çelik'in söz konusu kişi için 'saygıdeğer' ifadesini kullanmadığını söylemesiyle ilgili de Yavaş, "O 'iş insanı' dedi. A Haber 'saygın' dedi, onda haklı. Ama çamur siyasetini bıraksınlar, ellerine yüzlerine bulaşıyor. Ankara'yı konuşsunlar" dedi.'ARKALARINDA DURUDUKLARI KİŞİLERİ İYİ SEÇSİNLER'Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki'nin "Yalanlar silsilesi devam ediyor" şeklindeki sözünün hatırlatılması üzerine, "Bir defa arkalarında durduklarını iyi seçsinler. Onları hep ikaz ettim. 'Ne çamur atarsanız elinize bulaşır' dedim. Maliye de gelsin incelesin, ne yaparlarsa yapsinlar ama bu tür insanlarla işbirliği yapmasınlar. Daha söyleyeceklerim var, 1-2 gün sonra söyleyeceğim" dedi.Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'nin "Adaylıktan çekilsin" ifadesiyle ilgili ise yorum yapmayacağını söyledi.- Ankara