Mansur Yavaş, "Balkon Konuşması Yapacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Yavaş, bir yazarın "Balkon konuşması yapacak mısınız?" sorusuna "Balkon konuşması yapmak isterim ama rakiplerimi incitmekten kaçınıyorum" şeklinde yanıt verdi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı.

YAVAŞ'LA DOĞRUDAN İLETİŞİM

Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük ziyaretinde "Sosyal medyanın vatandaşlarımıza ulaşmak için en etkili yöntemlerden biri olduğu seçim dönemini yaşamaktayız. Başkanlık makamına oturduktan sonra da mobil uygulamalarla birebir benimle yazışıp iletişim kurabileceksiniz" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"SEÇİLİRSE KAYYUM ATANACAK" İDDİASI

Seçilirse yerine kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili de "Burası çadır devleti değil. Anayasa varsa, hukuk varsa benim göreve başlamam konusunda hiçbir problem yok. Bir belediye başkanının nasıl görevden alınacağına dair yasalar mevcut. Buna rağmen hukuk ve demokrasiye inanmadan kasıtlı, yasa dışı işler yapılırsa bunun da Türkiye'ye olan maliyeti maalesef çok ağır olur. Cesaret edilebileceğine inanmıyorum" yanıtını verdi.

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş

SEÇİMDE ŞAİBE

Seçimlerde şaibe olabileceği iddialarına ilişkin "Bir tek oyun bile peşine düşeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Seçim bir oyla da kazanılır kaybedilir de. Ama önemli olan onun gerçek olup olmadığıdır. Eğer şüpheli bir durum olursa sonuna kadar hakkımızı arayacağız" dedi.

BALKON KONUŞMASI

Yavaş, balkon konuşması yapmak istediğini ama rakipleri incitmekten kaçındığını; seçim sonrasında Ankara'da büyük bir alanda eğlenceli bir kutlama yapabileceklerini söyledi.

Ankara'nın eski logosu Hitit Güneşi'ne geri dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya, "Toplumsal uzlaşma ile halledeceğiz" yanıtını verdi.

Yavaş, "Teşekkürler Ankara afişleriniz hazır mı?" sorusuna ise "Hazır" dedi.

YAVAŞ'IN SPOR KARİYERİ

Yavaş, "Hayatınızda herhangi bir sporda aktif sporcu ya da seyirci olarak yer aldınız mı? Yani sporla aranız nasıl? Herhangi bir spor? Satranç da olur dağcılık da, futbol da olur eskrim de" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben amatör futbolcuydum, basketbol oynadım, voleybol oynadım, iyi pinpon oynarım, son zamanlarda hafta sonları 6 km yürüyorum. 5-6 kez de trekkinge katıldım."