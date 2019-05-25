Mansur Yavaş Belediyenin toplam borcu 9,5 milyar lira -2

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" dedi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftarda Mansur Yavaş, kentteki gazetelerin temsilcileri ve muhabirlerle bir araya geldi. Göreve başladığı günden bu yana uygulamaya soktuğu projeler ile hayata geçirmeyi planladığı projeleri detaylarıyla anlatan Başkan Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğunu ifade ederek, "EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları 9,5 milyar lira. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" dedi.





TASARRUF TEDBİRLERİ





Büyükşehir Belediyesi'nde tasarruf uygulaması başlattığını ve en kısa sürede de bunu yaygınlaştıracağını belirten Yavaş, devreye sokacağı tasarruf önlemlerini şöyle sıraladı: "Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı ışık' kalmayacak. Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı, basketbol ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok" dedi. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde uygulamalardaki dengesizliğe de dikkat çeken Yavaş, bazı birimlerde müdüre değil, sekretere araç verildiğini belirtti.





'KİMSE HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILMADI'





Yavaş, tüm birimlerde ihalelerin önceden ilan edileceğini, meclis toplantılarında olduğu gibi bunların birçoğunu canlı yayınladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:





"Şeffaf ve katılımcı olacağımızı söyledik. Personelde önemli değişiklikler olmadı. Belediyede görevlendirmek için istediğimiz muvaffakiyetler yüzde 95 oranında verilmedi; ama gitmek isteyenlerin önünü de açtık. Rakibim '25 bin işçi çıkartılacak' dedi, haksız çıktı. Kimse haksız yere işten çıkartılmadı. 'Sayaçları teröristler ödeyecek, teröristler belediyede yuvalanacak' denildi; mazbata alındıktan sonra belediye Türk bayraklarıyla donatıldı. Dolayısıyla seçimden önce söylenen sözlerin birçoğunun da seçim propagandası olduğu anlaşılmış oldu. Bizler iyi niyetli olarak çalışmalarımızı yapmaya devam etmek istiyoruz. Yapacağımız projeler, Ankara halkını ilgilendiren projeler. Farklı siyaset gözüyle bakılarak engellemeler yapılırsa benim şahsıma hiçbir zarar gelmez; ama Ankara halkı zarar görecektir, bunun mutlaka bilinmesi lazım."





SOSYAL DENGE TAZMİNATI





Yavaş, sosyal denge tazminatı konusunu sendikacılarla görüştüklerini aktararak, "Mali Hizmetler Müdürü ile görüşeceğiz; çünkü bu biraz da hükümetin kesintilerle yapacağı tavra bağlı. Henüz ödenekler gelmedi, bayramdan önce karar verdik, yetiştireceğiz; ama herkese eşit verileceği kararını almıştık" dedi.





'YOLSUZLUKLA MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİM'





Yolsuzlukla mücadelenin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Yavaş, şöyle devam etti: "Şirketlerin genel kurullarının belirlenmesi için muhalefetin meclise yetki verilmesi yönündeki ısrarını gördünüz. Tartışma çıkarmaya çalışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğunu ve bir yandan da bir başka belediye şirketinde yolsuzluk yaptığı için 3 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı. Bunları henüz şirketler elimize geçmediği için harcamaları görmüyoruz; ama şirketleri genel kurullar yapıldıktan sonra inceleyeceğiz, varsa bir kusur tabii ki üzerine gideceğiz. Cumhuriyet Savcılığına bugün intikal ettirdik, ANFA Genel Müdürü, Mart ayının 25 ve 26'sında reklam ihalesi açıyor. ANFA sadece Ankara Belediyesi'ne iş yapar, dışarıya iş yapmaz. Reklama ihtiyacı yok. 25'inde internetten yayınlıyor, 26'sında teklif alıyor ve 27 veya 28'inde onaylıyor. 29'unda, 40 gün sürmesi gereken bir iş olmasına rağmen hemen kabulü yapılıyor. 40 günlük reklam süreci yapılmış gibi, billboardlara girilmiş gibi kabul ediliyor. Seçimden önceki Cuma günü 1,5 milyon TL bir şirketin hesabına geçiyor. Verdik Savcılığa. Buna benzer olaylar olunca tabii ki Ankara halkının cebinden çıkan her kuruşun hesabını soracağız, bunu açıkça ifade ediyorum."





'İMAR ARTIŞINDA RANTA SON'





İmar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerekirse bu konuda gelen talepleri veto edeceğini belirterek şunları kaydetti:





"Belediyede 80 kadar dosya var. Afaki bir şekilde her imar artışının yanına 'şuraya bir tane okul, sağlık ocağı yapacaksınız' gibi imar dosyalarının içine böyle şeyler konulmuş. Ne yapılacağı, kaç paralık yapılacağı belli değil. Ben sordum imar müdürüne 'ölçünüz nedir, talep ettiğiniz miktar nedir?' İmar müdürü sessiz kaldı. Bu konuyu önümüze aldık değerlendireceğiz. Okul yapılacaksa belediyenin istediği yere yapılması gerekir. Başkasına rant verip, başkasına okul yaptırmaya gerek yok. Bir yandan da bu durum şu sonucu ortaya koydu: Belediyeye kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Ankara bu nedenle 10 yıl kaybetmiş oldu. 2014 yılında 30 kadar imar değişikliğini ve 19 milyarlık rantın başka bir yere aktarıldığını televizyonda söylemiştim. Şehir planlarına aykırı değilse bir de fakir ailelere ev yapılmak şartıyla olabilir; ama bundan sonraki uygulama bu olacak. Belediye meclisinden bizim hakkımızı gasp eden veya mecliste bizim yetkimiz olmasına rağmen belediye meclisine talimat verir gibi çıkan kararları yargıya taşımaya kararlıyız."

Kaynak: DHA