Mansur Yavaş: Çılgın Projelere Harcayacak Paramız Yok

Kaynak: DHA

'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "Sanayicilerin en büyük sıkıntısı, son zamanda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı. Her gittiğimizde üretene destek sözü veriyoruz. Böyle bir zamanda çılgın projelere harcayacak paramız yok" dedi.Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Yavaş'a, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Servet Sazak da eşlik etti. Burada konuşan Yavaş, sanayicilerin sorunlarını bildiğini söyledi. Altındağ'da bulunan Siteler'i gezdiğini; ancak hafta içi olmasına rağmen kimsenin bulunmadığını kaydeden Yavaş, "Ben aday olduğumda Ankaralıya sorunlarını sordum. Ulaşım, trafik, su gibi sorunlar çıktı; ama 'Beklentiler neler?' dendiğinde 'Ekonomik krizin ve işsizliğin bitmesi' oldu. Çetin Altan, 'Bir kentin yöneticisi iyiyse ihya, kötüyse şehri imha eder' diyor" diye konuştu.'ORGANİZE SANAYİLERİN TÜMÜNÜ DESTEKLEYECEĞİZ'Mansur Yavaş 'Ben olsaydım ne yapardım?' deyip, seçim kampanyasına başladığını belirterek, "Fuar alanını ben olsaydım şu ana kadar bitirirdim, yapacağım da. Organize sanayilerin tümünü destekleyeceğiz. Bunun yanında turizmle ilgili projelerimiz var. Kızılırmak suyu yakında boşa çıkıyor. Bu su boruları kullanılmazsa boşa harcanmış olacak para. O suyla Gölbaşı ile Bala arasında sulu tarım yaptıracağız. Köylerde tarımı teşvik için güneş enerjisi takıp elektrik parası ödememesini sağlayacağız. Su parası keza öyle. Termal seralarla sözleşmeli üretimi teşvik edeceğiz, hayvancılığı destekleyeceğiz. Sütlerini alıp, okullarda çocuklara dağıtacağız. Böyle zamanda çılgın projelere harcayacak paramız yok" dedi.Mansur Yavaş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanayicilerin sıkıntısına değinen Yavaş, "Her gittiğimizde üretene destek sözü veriyoruz. Bunun Ankara'daki en büyük proje olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Servet Sazak da "Sayın Yavaş'ı bu seçimde destekliyor musunuz?'" sorusu üzerine "Gayet tabi. Bizim Mansur beyle olan dostluğumuz çok eskilere dayanır. Her şeyden önce biz aynı bölgenin insanıyız. Bizim dedelerimizden itibaren 'Kuva-yi Milliye ruhu'dur bizi bir araya getiren. Dolayısıyla bugün namusuna güvendiğim, kefil olduğum, çalışma gücüne inandığım bir dostumu desteklemekten çok mutluyum" dedi.