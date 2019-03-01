Mansur Yavaş: Ekonomik Kalkınma Olmadan Ankara Kalkınmaz

Kaynak: DHA

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "Hayvancılığı destekleyeceğiz. Tarıma büyük önem veriyoruz. Kızılırmak suyunu Gölbaşı'ndan Bala arasında sulu tarım yapmak için kullanacağız. Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz" dedi.'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Kastamonu Dernekleri Federasyonu'nca Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada, Ankara'da yaşayan Kastamonuluların sorunlarını dinleyen Yavaş, projeleri hakkında bilgi verdi.İktidarın yerel seçimi kazanmak için kullandığını belirttiği dili eleştiren Yavaş, "Muhtar adaylarına soruyorum. 'Sizin başka rakibiniz var mı?' Var. Peki siz onlara veya onlar size 'hain' diyor mu? 'Olur mu öyle şey' diyorlar. O da yerel seçim bu da yerel seçim. O zaman neden böyle söylüyorlar? Ancak böyle korkutarak, ajite ederek insanları iktidar olmak, seçimi kazanmak istiyorlar. Bu dil hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bu dil siyasetin dili olamaz" diye konuştu.'BEYPAZARI'NDA YAPILANLARI KÜÇÜMSÜYORLAR'Mansur Yavaş, ardından Beypazarı Karaşar Saray Köyü Derneği'nce düzenlenen toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi. Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Saray sakinlerinin her zaman kendisine destek verdiğini kaydeden Yavaş, hemşehrilerinin kendisini Beypazarı Belediye Başkanlığı'ndan tanıdığını belirterek, "Beypazarı'nda yapılanları küçümsüyorlar. 'Bunu mu yapmışlar? Hani nerede bu insanlar?' diyor" dedi.'KIZILIRMAK RAZI OLMAMIŞ'Rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin kendisine yönelik "Verdiği sözlerin hiçbirini yapmadı" dediğini hatırlatan Mansur Yavaş, "Kendisi, 'Ben verdiğim sözlerin hepsini yaptım' diyor. Gençlerimizin hepsi internet kullanıyor. Girin, bakın. 'Kayseri'ye deniz getireceğim' demiş. 'Şehr-i Derya' diye bir proje yapmış. Kayseriliye sorun, 'Nerede bu proje?' diye. 'Central Park yapacağım' demiş. O da ortada yok. Daha önemlisi 'Kızılırmak'ı Kayseri'den geçireceğim' demiş; ama Kızılırmak razı olmamış" diye konuştu.'ANKARALI HEMŞEHRİSİNE SAHİP ÇIKACAK'Mehmet Özhaseki'nin "Büyükşehir için tecrübe lazım" sözünü de değerlendiren Mansur Yavaş, şunları kaydetti:"Recep Tayyip Erdoğan İstanbul belediye başkanı olduğunda 1 günlük belediye başkanlığı yoktu. Gökçek, küçük bir belediyeden Ankara büyükşehir belediye başkanı oldu. Özhaseki de küçük bir belediye başkanıyken, görevden alınmalardan dolayı geldi büyükşehre aday oldu. Anadan doğma büyükşehir belediye başkanı nereden bulacaksınız? Allah aşkına. Biz üçüncü kez aday olduğumuz için Ankara'nın bütün köy ve ilçelerinin dertlerine, sorunlarına kadar hepsini biliyoruz. Ankaralı bu sefer hemşehrisine sahip çıkacak; kendisinin dertlerini, taleplerini bilen insanı seçecek."Mansur Yavaş, asıl anketin, halkın kendisi olduğunu belirterek, "Biz sokağa çıkıyoruz, onlar sokağa da çıkmıyor. Salon toplantıları yapıyorlar hep. Sokağa çıksalar vatandaşın derdini anlayacaklar" dedi.'Anka Park' projesine çok para harcandığını; ancak Ankaralı üreticiden cıvata bile alınmadığını kaydeden Yavaş, "Bitkileri yurt dışından veya şehir dışından getirmeyeceğiz. Sözleşmeli üretimle Ankaralının bitkilerini alacağız. Hayvancılığı destekleyeceğiz. Tarıma büyük önem veriyoruz. Kızılırmak suyunu Gölbaşı'ndan Bala arasında sulu tarım yapmak için kullanacağız. Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Toplantıdan görüntü-Mansur Yavaş'ın açıklaması-DetayHaber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, -