Mansur Yavaş, Eşi ve Kızı ile Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur yavaş, oyunu Ankara Çankaya'da bulunan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı. Yavaş, "İnşallah güzel bir sonuç çıkacak" dedi.Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur Yavaş, eşi Nursen, kızı Armağan Yavaş ile birlikte Çukurambar Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ne geldi. 4297 numaralı sandıkta oyunu kullanan Mansur Yavaş, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük Ankara ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.Yavaş, seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edeceğini bildirdi.- Ankara