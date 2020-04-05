Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye, evlerine kapanırken evlere temizliğe giderek geçimini kazananlar maddi anlamda kayba uğruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu şekilde gelir elde eden ve mağduriyet yaşayan kadınlara yanlarında olduklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınıyla mücadele edilen süreçte mağdur olan bir kesime daha yardım edeceklerini belirtti.

"GIDA VE NAKİT DESTEĞİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN"

Yavaş, şunları yazdı: "Evlere temizlik desteğine giden değerli kadınlarımız, Virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız, bu süreçte sizin de yanınızdayız. Gıda ve nakit desteğimizden yararlanmak için aşağıdaki platformlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz."