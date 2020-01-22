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Mansur Yavaş'ı AK Partili üyenin başkanlığındaki komisyon denetleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanlığına AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel seçildi.

22.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:47Mansur Yavaş'ı AK Partili üyenin başkanlığındaki komisyon denetleyecek
Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanlığına AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti. Komisyon başkanlığına AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel seçilirken, Başkanvekili Büyükşehir Meclis Üyesi Sinan Burhan oldu. Büyükşehir ve Akyurt Belediye Meclis Üyesi Abdullah Emin Tekin, CHP'den Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Serdar Kendir, MHP'den Büyükşehir Meclis Üyesi Rüştü Biçer'in yer aldığı komisyon, belediyenin tüm ihalelerini mercek altına aldı. Belediyeden tüm ihale dosyalarını isteyen komisyon, büyük bir titizlikle incelemelerde bulunuyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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