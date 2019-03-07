Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçim bürosuna bir grup saldırı düzenledi. Saldırganlar büronun kapanmasını isteyerek çalışanları tartakladı.

Eski Etimesgut ilçe başkanı ve Millet İttifakı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Alparslan Yılmaz, kendi iş yeri önünde 8 kişi tarafından saldırıya uğradı.

BABASINI DA DARBETTİLER

Halk Tv'de yer alan habere göre, saldırıyı engellemek isteyen Yılmaz'ın 70 yaşındaki babası da saldırganlar tarafından darp edildi.

"TEHDİT ETTİLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, saldırganların yeni açtığı Mansur Yavaş seçim bürosunun kapatılmasını, afiş ve bayrakların indirilmesini, aksi takdirde burayı kendilerine mezar yapacaklarını söylediklerini belirtti.

Mansur Yavaş

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırı anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde aracın yanında bulunan Yılmaz'a etraftaki kişiler yumruk atıyor. Olayı gören iş yerindekiler de yardıma koşuyor.



