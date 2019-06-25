25.06.2019 10:08
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Mansur Yavaş'ın atadığı Halk Ekmek Yönetim Kurulu'na sicil onayı verilmedi

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir belediye işletmesi olan Halk Ekmek’e atadığı yönetim kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmadı. Yeni yönetimden yapılan açıklama ile olayın hukuk ve ahlak dışı olduğu ileri sürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın bir belediye işletmesi olan Halk Ekmek 'e atadığı yönetim kurulu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmadı.

Sicil müdürlüğünden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada; 25 yıldır belediye şirketlerinin yönetiminin belediye başkanının inisiyatifiyle belirlendiği ancak yönetim kurulu kararlarının işlendiği karar defterinin eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından yeni yönetimin erişiminden "kaçırıldığı ve hukuksuz bir şekilde ön kesildiği" ileri sürüldü.
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Kaynak: Euronews.com
Ankara , Mansur Yavaş , Halk Ekmek , Dünya

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