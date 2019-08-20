Mansur Yavaş'ın kayyum kararına sessiz kalması dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kayyumlara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Dün İçişleri Bakanlığı, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atadı. 3 HDP'li başkanı görevden alan Bakanlık, yerlerine il valilerini atadı.

Bakanlık, görevden aldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı. İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

CHP: SANDIK ANLAMINI KAYBEDER

Kayyum atamalarına dün yaptığı açıklamayla tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır. Belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Anayasaya göre kimse ispatlanana kadar suçlu sayılmaz. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye'ye vurulmuştur. Demokrasilerde kural açıktır. Seçimle gelen seçimle gider, seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. CHP, seçilen belediye başkanları yerine kayyum atanmasına, seçilmiş Başbakan Davutoğlu'nun istifaya zorlanmasıyla aynı tepkiyi verir. Biz adalet ve demokrasinin tarafındayız"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

EKREM İMAMOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

Kayyuma atamalarına Twitter'dan tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuşmuştu:

"31 Mart yerel seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

SOYER: SEÇMENİN İRADESİ YOK SAYILDI

İmamoğlu'nun ardından açıklama yapan Tunç Soyer ise şunları kaydetmişti:

"Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır."

Tunç Soyer

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMA YAPMADI

Soyer, İmamoğlu ve CHP'nin kayyum atamalarına tepki göstermesine rağmen Mansur Yavaş henüz açıklama yapmadı. Yavaş, kayyum kararının ardından resmi Twitter hesabından edebiyatçı Tevfik Fikret'i vefatının 104. yılında anan bir paylaşım yaptı. Yavaş, daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatını üzerine bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş

TEMELLİ-YAVAŞ ATIŞMASI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart seçimi öncesi yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir."

Temelli'ye yanıt veren Yavaş, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun" demişti.