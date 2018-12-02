Mansur Yavaş'ın 'Rozetsiz Aday' Açıklamasına CHP'den Kapıları Kapatan Cevap: Adayımız Rozet Takmak Zorunda

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçimlerde adı CHP ile anılan Mansur Yavaş'ın Ankara'da partilerin ortak adayı olma talebine kapıları kapatan bir mesaj verdi.

"ROZETİNİ TAKMAK ZORUNDA"

Habertürk'te Açık ve Net programında soruları yanıtlayan Torun yerel seçimlere ilişkin, "Biz Ankara'dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda" dedi.

Seyit Torun

YAVAŞ: ANKARA ROZETSİZ YÜRÜTÜLMELİDİR

Adı CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak da geçen Yavaş şunları söylemişti: "Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur."

MHP kökenli Yavaş, 2014'te CHP'den Ankara belediye başkanlığına aday olmuş, seçimden sonra CHP üyeliğinden istifa etmişti.

Mansur Yavaş