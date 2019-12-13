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Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi

AK Parti ve MHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına bulduğu kredi borçlanması teklifine, "evet" oyu verdi.

13.12.2019 20:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:47

Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde, daha önce komisyonda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen 'Belediyeye 300 yeni otobüs alınmasına ilişkin borçlanma teklifi' gündeme alındı.

AK Parti ve MHP, Yavaş'ın yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına bulduğu kredi borçlanması teklifine, 'evet' oyu kullandı.

YAVAŞ, KREDİYLE İLGİLİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Yavaş daha önce yaptığı açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim; Ankara'da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum.

Yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden borçlanma için yetki istedik. Cuma günü umuyorum ki tüm Ankaralıların hayrına olan ve sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'kendi kredinizi kendiniz bulun' söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin onaylanmasını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi

Merkez Bankası, AK Parti, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel


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