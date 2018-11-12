Mansur Yavaş İYİ Partili İsmi Ziyaret Etti, Akşener'den Açıklama Geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerel seçimde Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş ile görüştü.

MERAL AKŞENER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ağıralioğlu'nun kişisel bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "İYİ Parti'yi tercih etmesini çok isterim. Yapılan görüşme onların şahsi arkadaşlıklarına dayalı. Ankara çok küçük bir yer, herkes 20-25 senelik ahbap. Sayın Yavaş'ın tweetleri... Yavuz Bey'in ziyareti öncesinde Sayın Yavaş tutumunu belirlemiş durumda" dedi.

ADAY OLACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Yapılan görüşmenin ardından Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı iddiaları kulislerde iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

İşte Ankara kulislerine bomba gibi düşen o kare;