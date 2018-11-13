Mansur Yavaş, Kendisini Eleştiren Fatih Portakal'a Twitter'dan Yanıt Verdi

Ankara'da CHP ve İYİ Part'nin belediye başkanı adayı olacağı idda edilen Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Portakal'ın 'kendini dev aynasında görüyor, kendinden eminse bağımsız aday olarak girsin' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

"DEV AYNASI" SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Yerel seçimler yaklaştıkça adı siyaset kulislerinde sıkça anılan Mansur Yavaş, Fox tv ana haber bülteni, sunucusu Fatih Portakal sosyal medyadan tartışmaya girdi. Yavaş, gazeteci Fatih Portakalı'ın "Kanımca partiler tarafından isminin çok anılması Mansur Yavaş'ın kendini dev aynasında görmesine neden oluyor. 'Rozetsiz' derken, zaten belediye koltuğuna oturan bir kişinin rozetini atması gerekiyor. Kendinden eminse bağımsız aday girsin!" sözlerine, Twitter heabından yanıt verdi.

YAVAŞ'TAN "ROZETSİZ BAŞKAN" VURGUSU

Tek bir partiden aday olmayacağının sinyallerini veren Yavaş, paylaşımında, "Hayır Fatih bey ben Ankara'da yaşayan sade bir vatandaşım. Rozetsiz başkan ayrımı örneği görmek istiyorsanız Ankara'nın eski ve yeni başkanlarını mukayese etmeniz yeterli olacaktır. Ne kadar çok partinin ortak adayı olursanız parti ile bağınız o kadar azalacaktır." ifadesini kullandı.