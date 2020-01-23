Mansur Yavaş makam odasının arkasından çıkan odayı ilk kez anlattı: Filmlerdeki gibi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hürriyet Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat ile sohbeti sırasında makam odasının arkasında bir oda olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın 'sağır oda' olarak aktardığı "makam odasının arkasından çıkan oda" hakkında Mansur Yavaş şunları söyledi:

"KORİDORA GİZLİ ÇIKIŞI VAR"

"Makam odasının arkasında bir oda var. Düğmeye basıyorsunuz filmlerdeki gibi açılan kapı yapılmış. İçeride bir oda var, oradan lavaboya geçiyorsunuz. Sol tarafta da ikinci bir oda var, tamamen kapalı, oradan da koridora gizli çıkış yapabiliyorsunuz. Ama iki odanın arasında bir tane odacık var. Bu odada ışık yok, elektrik düğmesi yok. Küçücük kutu gibi bir oda. Ses yalıtımlı bir oda. Bir belediye başkanının böyle odaya niye ihtiyacı olur?"