Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, cuma namazını Siteler Merkez Camii'nde kıldıktan sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ankara Mobilyacı ve Lakeciler Odasını da ziyaret eden Yavaş, Sitelere üçüncü gelişi olduğunu söyledi. Yavaş, "Siteler esnafı bize her geldiğimizde problemlerini anlattılar. Şimdi de bakıyoruz, durumda hiçbir değişiklik yok. Kaç yıldır eğer bir şey yapılmadıysa, bundan sonra da bir şey yapılmayacak demektir. Bizi yöneten belediye başkanlarının 'üretim' diye bir derdi yok. Oy almak için sizlere hep sözleri verdiler ama maalesef Siteler'e pek bir şey yapılmadı. Siteler esnafını ayağa kaldırmak daha acildi ama bu yapılmadı, Ankapark yapıldı, 2 milyarla 5 milyar arası para oraya yatırıldı, o para Siteler'e yatırılsa, fuar alanı bitirilirse Ankara'nın durumu daha iyi olurdu" dedi.

"SİTELER'DE ÜRETİMİ TAŞIYACAĞIZ"

Siteler esnafının problemlerini iyi bildiğini ifade eden Yavaş, "Bütün dükkanlarda yola tecavüz var. İtfaiye bile giremez oldu. Bu üretimi bir organize sanayi yapmak suretiyle şehrin dışına taşıyalım. Fabrikalaşalım ve Siteler'in bugünkü alanının tümünü de teşhir alanı olarak kullanalım. Elmadağ Mobilya Sanayi Sitesi projenize sonsuz destek veriyoruz. Çubuk'tan böyle bir talep var. İhtiyaç olursa oraya da bir organize sanayi sitesi kurarız" diye konuştu.

"1 NİSAN'DA ANKARA'DA KİRLİ SİYASET BİTECEK"

Toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine şöyle dedi:

"Kirli siyaset yapmasınlar. Biz kimseye iftira atmıyoruz ama iftira atılanlardan olmayı da hiç umursamıyoruz. Allah iftira atılanlardan yapsın bizi, iftira atanlardan olmasın. Ayıp şeyler bunlar ama sonuca etkisi olmayacak. Ankaralı kararını vermiş. 1 Nisan'dan sonra Ankara kirli siyasetten tümüyle kurtulacak."

Seçim çalışmalarında CHP logosu kullanmadığına ilişkin soruya ise Yavaş, " AK Parti'ninkinde de yok. Niye yok? İttifak var. İttifak olunca logoyu 1 Mart'a ertelemişler ama bizim gezen arabaların hepsinde var, logodan filan gocunduğumuz yok ama AK Parti'ninkinde de olmayınca önce onu görmek gerekir" dedi.

"PAHALI ULAŞIMI PAYDAŞLARLA ÇÖZECEĞİZ"

Ankara'nın pahalı ulaşım sorununu da paydaşlarla birlikte çözeceklerini anlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Esnafla beraber oturacağız hem onların memnun kaldığı hem de vatandaşın memnun kaldığı bir şekle sokacağız. Baktığınız zaman dolmuşcu zarar ediyor. Belediye otobüsü zarar ediyor, halk otobüsü zarar ediyor. Burada bir işletme sorunu var. Hepsiyle beraber bir masaya oturup,ona göre kararlaştıracağız."

"DOĞAL GAZ SAYAÇLARINDAN ALINAN PARALAR"

Doğal gaz sayaçlarından alınan paralara ilişkin konuşan Yavaş, "Biz inceledik. Normalde bir yeri özelleştirdiğiniz zaman oranın borçlarıyla birlikte özelleştirirsiniz. Dolayısıyla vatandaştan alınan bu paraların Başkent Gaz'da olması gerekiyor. Ancak Başkent Gaz sanki bu borçların belediyede kalmış gibi sürekli sayaçların değiştirilmesini, yeniden abonelik yapılmasını istiyor. Eski ödenenler ne oldu? Başkent Gaz belediyeye atıyor, belediye Başkent Gaz'a atıyor. Bu sorunu çözeceğiz. İnsanlardan depozito bedeli almayacaklar, alınanların da hakkını arayacağım" dedi.